あ、この人とは付き合えない…と思った瞬間【漫画】本編を読むゐ(@irk_hrk)さんの作品『百年の恋も冷める瞬間』は、日常のふとした瞬間に露呈する「埋められない価値観の違い」を鮮明に描いた漫画だ。今回は、多くの読者の議論を呼んだ2つのエピソードを紹介する。■赤ちゃんへの無断接触というマナー違反百年の恋も冷める瞬間5百年の恋も冷める瞬間6散歩中、ベビーカーに乗った赤ちゃんを見つけた男性が「俺、子ども好きなんだよ