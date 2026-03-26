日本でも高い人気を誇る、フィンランドのデザインハウス「Marimekko(マリメッコ)」の世界を体感できる「マリメッコ展」が、2026年夏から全国を巡回する。10年ぶりの開催で、京都を皮切りに、東京、広島など全国でマリメッコの世界観を堪能できる。【写真】マリメッコを代表するデザイナーマイヤ・イソラの最も有名なデザイン「ウニッコ」2026年夏から10年ぶりに「マリメッコ展」が開催される■マリメッコの独自のプリントデザイン