安いからとあれこれ買うハルト、普段は節約してここぞという時に使いたいみなみ。金銭感覚の溝は深い…。【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で数万いいねを獲得する“万バズ漫画”を次々と生み出している漫画家・港区カンナさん(@mina_kan_chan)。ウォーカープラスでは、恋愛群像劇「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」を連載している。本作は、少女漫画の主人公のような恋愛に憧れながらも、現実では脇役のような日