見栄えのよさをかなえるだけでなく、その日の気温や環境の変化にも瞬時に対応できるオーバーサイズのしなやかな羽織り。先々までの活躍も見込める、レイヤードに適した1着とその使い方をレクチャー。「合わせる服を選ばない」薄グレーのVネックグレーニットカーディガン／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）お尻までふんわりと包み込める、長くてゆるいサイズ感がポイント。ボリュームのあるたっぷりの毛足感であたた