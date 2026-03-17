【漫画】この漫画をはじめから読む有名大学を卒業して、大手の会社に入社。しかしパワハラ気質な上司の圧に耐えられず3年で退職し、10年間の引きこもり生活を送っていた山村。ようやく前を向き始めた35歳の男が本気で恋をしたのは、キャバ嬢だった…！真面目で優しい友人が、ずぶずぶとキャバ嬢にハマっていく姿を描いた漫画『ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話』をお届けします。→『ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話』