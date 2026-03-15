お義母さんといっしょ【漫画】本編を読む「敷地内同居」で夫の義父母と暮らす、まむとゆんずさん夫婦。会わずに生活することもできるけれど、義母は毎日孫に会いに来た。しかし、今日は娘のハーフバースデーを祝う写真撮影。家族3人で出かけるため、義母の襲来を心配しなくていいと思っていたら…？茹田まむ(@mamu_yunzu)さんの「お義母さんといっしょ」より「フォトスタジオ」をお届けするとともに、パワフルな義母と戦い続けるま