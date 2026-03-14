【漫画】「変態の憂鬱〜きみの写真を撮ってあげる〜」を読むネギマヨ(@negimayo3)さんは、自身や周囲の経験をベースに、身近に潜むトラブルやストーカー被害を漫画で発信する2人組クリエイターだ。ネギさんが作画、マヨさんが原作と塗りを担当する彼らの作品のなかでも、特に反響を呼んでいるのが実体験をもとにした『変態の憂鬱〜写真を撮ってあげる』である。■職場の人気者が隠していた「支配欲」「変態の憂鬱〜きみの写真を撮