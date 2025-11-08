あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座恋が進展しやすく、心の距離もグッと近づく1日。連絡を待つよりも、思い切ってこちらからアプローチを。あなたのアクションには、自然な魅力と安心感が宿っています。飾らない言葉でも、きっと相手の心にあたたかく届くはずです。★第2位……水瓶座人とのつながりを