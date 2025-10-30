スヌーピーのグッズと迎えるクリスマス！「スヌーピータウンショップ」で11月1日からクリスマスフェアの第一弾がスタート
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」で、クリスマスに向けた大型フェアが2025年11月1日(土)よりスタートする。
【写真】「スヌーピータウンショップ」のクリスマス第一弾！スヌーピーときょうだいをモチーフにしたグッズを見る
シーズンイベントの中でもとくに注目度の高いクリスマスとあって、混雑が予想される「スヌーピータウンショップ」のクリスマスフェア。今年は「Can't wait for Christmas!!〜クリスマスが待ち遠しい!!〜」をテーマに、スヌーピーのきょうだいたちがサンタの衣装を身につけたデザインを中心にオリジナルグッズを展開する。
■フェアの第一弾を記念し、愛らしい購入特典も！
クリスマスフェアの第一弾では、豪華な購入特典も用意される。11月1日(土)の販売スタート日からは、クリスマスグッズはもちろん、通常アイテムを含む「PEANUTS」商品を5500円以上購入すると、先着総勢8000名にマグカップをプレゼント。
翌日の11月2日(日)からは、5500円以上の購入で先着総勢8000名に、ミニボウルがプレゼントされる。
いずれも1会計につき、1回のプレゼントで、ほかのキャンペーンとの併用はなし。どちらも電子レンジも食洗機も対応と使い勝手がいいのもうれしいポイント。なにより、今年のクリスマス限定のデザインだからゲットしておきたい！
■初日から販売！売り場に登場するオリジナルのクリスマスグッズたち
今年のクリスマスも、とびきりかわいいグッズが目白押し。クリスマスツリーのオーナメントとしても使える「マスコット」(各1870円)は、スヌーピー、オラフ、アンディの3種類。サンタ衣装の巾着から顔を出しているようなデザインで、イベントのムードを盛り上げてくれそう！
今年のクリスマスデザインをたっぷり堪能できるのが、アートを全面的に使用したグッズ。「クリアファイルA4」(330円)や、「アートカード2枚セット」(330円)、「4層ブロックメモ」(440円)、「マスキングテープ」(440円)と、普段使いにぴったりなステーショナリーグッズは、コレクターズアイテムとしてもおすすめ。
幅34センチ、高さ35センチの「ウォッシュタオル」(770円)は、ちょっと大きめのハンカチタオルとして大活躍。
アクリル素材のアイテムも充実。職場のデスクまわりなど、ささやかにクリスマスムードをプラスしたい場所では「ホログラムアクリルスタンド」(880円)をちょこんと置くのも一興。「ホログラムアクリルチェーン」(各550円)は、スヌーピー、オラフ、アンディの3種類。たくさんのプレゼントを前に、ハッピーな表情を見せる3きょうだいがめちゃくちゃかわいい！
「ホログラムステッカー6枚セット」(770円)は、スヌーピー、アンディ、オラフに加え、ベルやスパイク、マーブルスまでせいぞろい。集合デザインでは見かけるものの、1枚単体でスパイクやマーブルスのグッズが手に入るチャンスは珍しいかも。
ステッカーや小分けしたお菓子などをちょっとしたギフトとして渡したいなら、3種類の絵柄がセットになった「平袋セット」(770円)が便利。各デザイン4枚ずつ、合計12枚入り。
MとLの2サイズ展開の「クリスマスTシャツ」(3520円)は、一部店舗で取り扱う限定アイテム。原宿店、大阪梅田店、東京駅一番街店、横浜みなとみらい店、あべのキューズモール店、池袋サンシャインシティ店、心斎橋パルコ店、新宿店、名古屋パルコ店の9店舗に加え、11月4日(火)12時からは「PEANUTS」公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」でも販売をスタートする。
以上のアイテムは、販売初日となる11月1日(土)に限り、1会計につきサイズに関わらず2点までの購入個数制限が実施される。
■11月上旬にはさらにグッズのバリエーションが増加！フェア第二弾の展開もあり
「スヌーピータウンショップ」のクリスマスフェアは、クリスマスに向けてどんどん盛り上がっていく模様。11月上旬には、スヌーピーとウッドストック、オラフをデザインした「ちょっこりさん」(各1870円)も発売スタート。
さらに11月22日(土)には、第二弾のグッズ発売がスタート！11月6日(木)21時には販売アイテムの内容が解禁される予定なので、こちらも楽しみにして。
キュートなスヌーピーのグッズで、今年のクリスマスを彩ってみては。まずは「スヌーピータウンショップ」のフェア第一弾をお見逃しなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
