ミスタードーナツ(Mister Donut)から、新作ドリンク「シャリっとフローズン ピーチ＆ミックスベリー」、「シャリっとフローズン マンゴー＆パッションフルーツ」が登場。2025年4月23日(水)より期間限定で発売される。“シャリッと食感×ごろごろフルーツ”の新作ドリンクシャリシャリ食感のひんやりとした氷と、ごろごろとしたフルーツの食感で人気のミスタードーナツのフローズンドリンク「シャリッとフローズン」に、夏にぴった