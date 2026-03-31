「強くいきて」家族のもとに届いた″死んだはずの母からのメッセージ″!?誤字だらけが母らしくて涙が止まらない【作者に訊く】
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自分の母親が亡くなるのは何十年も先のことだと思っていた。そんな母親が、突然の他界。まだ現実を受け止められないでいたところ、携帯に一通のお知らせが届く。それは、間違いなく母からのもので――？村松イオリ(@IORI_bluebird)さんが体験した実話「母からのメッセージ」を紹介するとともに話を聞く。
■世の中にはこのような不思議なことが稀に起きる。
「母は漫画家を目指すことを心から応援してくれてました。母のような人はなかなかいません。いつもどんな漫画を描いてるのか、将来のこともすごく楽しみにしていてくれました。だからこれからも漫画を描き続けることこそ、母への最大の親孝行だと思い、今後も漫画を描くことはやめないと改めて決めました」と強い思いを語ってくれたのは、本作「母からのメッセージ」を描いた村松イオリさん。本作は村松さんの母親が亡くなってから2日後、母親の死を受け入れられない村松さんのもと起きた不思議な出来事について描かれている。
亡くなったはずの母親からスマホに届けられたメッセージ「みんなごめんねわる 強くいきて旅行いこうね」。打ち間違えもあり、変な文体も母親そのものの文章を見た村松さんは当時を振り返り、「正直驚いたのと、理解するのに時間がかかりました」と話す。そして「驚いたと同時に、母が本当にそばで見守ってくれてるのかなと感じました。姿が見えなくなっただけで、いつも通りのところに座って見てるのかなと…。私たち家族と母の想いが強かったのかなと思いました」と、この不思議な現象についてひとつの見解を述べてくれた。
世の中には理屈では説明できないような不思議なことが、稀に起きる。そして時にそれらは、今を生きる私たちに"これからも強く生きよう"と思わせてくれるようなメッセージを残してくれるのだ。
取材協力：村松イオリ(@IORI_bluebird)
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