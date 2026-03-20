【ホラー】友人の死の原因は私!?昔の体験談の投稿をネット投稿したことで2人の人生が大きく変わる恐怖の物語【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
コミックシーモアにて『鬼妃〜「愛してる」は、怖いこと』を連載し、SNSにも投稿している町田とし子(@matidatosiko)さん。原作は鉈⼿璃彩⼦さんの同名⼈気⼩説で、主⼈公がネットにある怪談朗読を投稿したことがきっかけで、幼馴染が無惨にも⻤に祟り殺されてしまうというエピソードだ。本作を描こうと思ったきっかけや苦労した点などについて、町⽥とし⼦さんにインタビューした。
■無惨に変わり果てた友人の姿…それは祟りなのか
鉈手璃彩子さんの小説を原作にした本作。コミカライズを手がけた町田とし子さんに制作のきっかけを伺うと、「夏目レモン先生の印象的な表紙に惹かれ、本編を読み、鉈手璃彩子先生が紡いだ怖ろしく悲しい展開と世界観にどんどん引き込まれました」と振り返る。制作にあたっては、原作の魅力を活かしつつ漫画ならではの表現にもこだわったという。「キャラクターの心理を私なりの解釈で深掘りしていたり、原作のシーンをあえてさらっと描いたところもありますし、漫画と原作を交互に読んでいただくことで『ああ、このキャラにはこんな一面があったんだ。こんなこと考えてたんだ』とより楽しめる作品にしようと心がけています。もちろん単体でも楽しめる作品にしています」と教えてくれた。
物語の中でも印象的なのが、何気ない行動が引き起こす恐怖だ。「自分が何気なく話したことが、真実はどうあれ『あんたのせい』と糾弾される。この理不尽さは本当に身近に感じる恐怖でした。一度自分のせいにされるともう遅い。『私のせいじゃない』と弁明しても、『こいつは何も反省していない』と叩かれる。この恐怖は自分だったら耐えられません」と、その恐ろしさを語った。
今後については、「とにかく自分がそのとき描きたいものを優先していきたい」と語りつつ、「ミステリーや歴史物、ラブコメやグルメなどにも挑戦しつつ、明るい作品も描けたら」と今後の展望を話してくれた。
人の何気ない行動が思わぬ形で牙をむく。そんな恐怖と理不尽さを描いた町田とし子さんの『鬼妃〜「愛してる」は、怖いこと』。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：町田とし子(@matidatosiko)
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