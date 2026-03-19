明日から三連休！奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ春休みイベント10選[2026年3月20日〜22日]
明日から三連休！今回は2026年3月20日(祝)〜22日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】早口言葉やミニゲームに挑戦するリアルすごろくイベント
■おぱんちゅうさぎ「はい！ちーぢゅ！」 (イオンモール大和郡山 / 3月20日)
クリエイター「可哀想に！」が描く人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」が、イオンモールりんくう泉南にやってくる。「不憫かわいい」と人気を博しているおぱんちゅうさぎと一緒に手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポットを巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。
【おぱんちゅうさぎ「はい！ち〜ぢゅ！」】イオンモール大和郡山 1F北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年3月20日(祝) / 写真撮影会(1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 ARラリー10:00〜16:00(最終受付15:30) / 写真撮影会には整理券が必要。当日9:00よりB1中央入口にてすべての回(各回50組)の整理券を配布。ARラリーの景品引換には「ARラリー景品引換券」が必要。写真撮影会の整理券と同列にて、当日9:00よりB1中央入口にて先着300人に配布
■じゃんけん大会 (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 3月20日)
1日3回開催されるわくわく楽しいじゃんけん大会。MCとじゃんけん勝負をして、各回勝者10人にイオンモール奈良登美ヶ丘専門店街で使える買い物券2000円分がプレゼントされる。
【じゃんけん大会】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年3月20日(祝) / (1)11:30〜、(2)13:30〜、(3)15:30〜 会場入場時間(1)11:30まで、(2)13:30まで、(3)15:30まで / イオンモールアプリ会員限定
■レッツチャレンジ☆リアルすごろく (イオンモール和歌山 / 3月20日・21日)
大きなサイコロを転がして自ら進み、止まったマスでアクションを行うリアルすごろくイベント。早口言葉に挑戦したり、ミニゲームを楽しんだりと、出る目によってミッションはさまざま。家族や友達と一緒に参加でき、チャレンジ終了後は記念撮影を楽しめる。
【レッツチャレンジ☆リアルすごろく】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年3月20日(祝)・21日(土) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / イベントの参加には、イオンモールアプリキッズクラブクーポンの提示が必要(1組1回限り) / 小学生以下対象
■カレーEXPO in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 3月20日〜22日、28日・29日、4月4日・5日)
毎年春に万博記念公園(大阪市)で開催されている西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」が、イオンモール橿原にもやってくる。大阪発祥のスパイスカレーをはじめ、インド、欧風、スープカレーなどさまざまなジャンルのカレーの店舗が集結する。普段味わえないような奥深いカレーの世界を探求することができる。
【カレーEXPO in イオンモール橿原】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ バスロータリー横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日)、28日(土)・29日(日)、4月4日(土)・5日(日) / 10:00〜17:00(LO16:30) 売り切れ次第終了 / 小雨決行、荒天中止
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■「子供たちだけの冒険」ストライダー試乗会イベント アドベンチャーゾーン (イオンモール和歌山 / 3月21日)
ムラサキスポーツが主催する、6歳以下のストライダー未経験者向けの試乗体験イベント。つかまり立ちができる0歳から参加可能で、0歳から1歳6カ月まではロッキングストライダー、1歳6カ月から6歳までは通常のストライダーに試乗できる。アドベンチャーゾーンにはカラフルなストーンなど、遊びながらバランス感覚を自然に養える障害物も設置されており、初めてストライダーに触れる子どもたちも楽しく遊べる。
【「子供たちだけの冒険」ストライダー試乗会イベント アドベンチャーゾーン】 イオンモール和歌山 1Fセンタールーフ特設会場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年3月21日(土) / (1)10:00〜13:00、(2)14:00〜16:00 / ムラサキスポーツアプリ登録にて参加無料 / 0歳から6歳まで
■仮面ライダーゼッツスペシャルショー 〜仮面ライダーダブル＆電王も登場！〜 (イオンモール大和郡山 / 3月21日)
テレビ放送中の「令和仮面ライダー」シリーズの最新作『仮面ライダーゼッツ』のヒーローショーが開催。仮面ライダーゼッツに加え、『仮面ライダーダブル』と『仮面ライダー電王』も登場するスペシャルショー。ショーのあとにグループ撮影会も実施される。
【仮面ライダーゼッツスペシャルショー 〜仮面ライダーダブル＆電王も登場！〜】 イオンモール大和郡山 1F北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年3月21日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧無料 / 前方観覧席には整理券が必要。当日9:00より1F B1中央入口前にて各回先着80組の整理券を配布
■100万人のクラシックライブ (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 3月22日)
日常に音楽があふれる街を目指して、年間100万人と感動を共有することを目的に全国各地で開催されているコンサート「100万人のクラシックライブ」が、イオンモール奈良登美ヶ丘にやってくる。演奏家の話を聞きながら、バイオリンとピアノのミニライブを気軽に楽しめる。
【100万人のクラシックライブ】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年3月22日(日) / 13:30、15:00 / 入場無料
■ジャンボ千本引き (イオンモール和歌山 / 3月22日)
イオンモール和歌山に巨大サイズの千本引きが登場。たくさんのヒモの中から1本を引くと景品を手に入れられるくじ引きイベント。景品として1等に専門店共通買い物・飲食券500円分(200人)、2等に菓子の詰め合わせ(200人)、3等にブラックサンダー(300人)が用意されている。
【ジャンボ千本引き】 イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年3月22日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:50) 景品がなくなり次第終了 / 当日イオンモール和歌山専門店で税込2000円以上購入したレシート(合算可)と、イオンモールアプリ内キッズクラブクーポンの提示が必要(1端末1回、1人1回限り) / 先着700人
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】早口言葉やミニゲームに挑戦するリアルすごろくイベント
■おぱんちゅうさぎ「はい！ちーぢゅ！」 (イオンモール大和郡山 / 3月20日)
クリエイター「可哀想に！」が描く人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」が、イオンモールりんくう泉南にやってくる。「不憫かわいい」と人気を博しているおぱんちゅうさぎと一緒に手持ちのカメラで写真撮影ができるほか、館内に設置されたARスポットを巡り、スマートフォンを使ってスタンプを集めるARラリーが楽しめる。
■じゃんけん大会 (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 3月20日)
1日3回開催されるわくわく楽しいじゃんけん大会。MCとじゃんけん勝負をして、各回勝者10人にイオンモール奈良登美ヶ丘専門店街で使える買い物券2000円分がプレゼントされる。
【じゃんけん大会】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年3月20日(祝) / (1)11:30〜、(2)13:30〜、(3)15:30〜 会場入場時間(1)11:30まで、(2)13:30まで、(3)15:30まで / イオンモールアプリ会員限定
■レッツチャレンジ☆リアルすごろく (イオンモール和歌山 / 3月20日・21日)
大きなサイコロを転がして自ら進み、止まったマスでアクションを行うリアルすごろくイベント。早口言葉に挑戦したり、ミニゲームを楽しんだりと、出る目によってミッションはさまざま。家族や友達と一緒に参加でき、チャレンジ終了後は記念撮影を楽しめる。
【レッツチャレンジ☆リアルすごろく】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年3月20日(祝)・21日(土) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / イベントの参加には、イオンモールアプリキッズクラブクーポンの提示が必要(1組1回限り) / 小学生以下対象
■カレーEXPO in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 3月20日〜22日、28日・29日、4月4日・5日)
毎年春に万博記念公園(大阪市)で開催されている西日本最大級のカレーの祭典「カレーEXPO」が、イオンモール橿原にもやってくる。大阪発祥のスパイスカレーをはじめ、インド、欧風、スープカレーなどさまざまなジャンルのカレーの店舗が集結する。普段味わえないような奥深いカレーの世界を探求することができる。
【カレーEXPO in イオンモール橿原】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ バスロータリー横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜22日(日)、28日(土)・29日(日)、4月4日(土)・5日(日) / 10:00〜17:00(LO16:30) 売り切れ次第終了 / 小雨決行、荒天中止
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■「子供たちだけの冒険」ストライダー試乗会イベント アドベンチャーゾーン (イオンモール和歌山 / 3月21日)
ムラサキスポーツが主催する、6歳以下のストライダー未経験者向けの試乗体験イベント。つかまり立ちができる0歳から参加可能で、0歳から1歳6カ月まではロッキングストライダー、1歳6カ月から6歳までは通常のストライダーに試乗できる。アドベンチャーゾーンにはカラフルなストーンなど、遊びながらバランス感覚を自然に養える障害物も設置されており、初めてストライダーに触れる子どもたちも楽しく遊べる。
【「子供たちだけの冒険」ストライダー試乗会イベント アドベンチャーゾーン】 イオンモール和歌山 1Fセンタールーフ特設会場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年3月21日(土) / (1)10:00〜13:00、(2)14:00〜16:00 / ムラサキスポーツアプリ登録にて参加無料 / 0歳から6歳まで
■仮面ライダーゼッツスペシャルショー 〜仮面ライダーダブル＆電王も登場！〜 (イオンモール大和郡山 / 3月21日)
テレビ放送中の「令和仮面ライダー」シリーズの最新作『仮面ライダーゼッツ』のヒーローショーが開催。仮面ライダーゼッツに加え、『仮面ライダーダブル』と『仮面ライダー電王』も登場するスペシャルショー。ショーのあとにグループ撮影会も実施される。
【仮面ライダーゼッツスペシャルショー 〜仮面ライダーダブル＆電王も登場！〜】 イオンモール大和郡山 1F北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年3月21日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧無料 / 前方観覧席には整理券が必要。当日9:00より1F B1中央入口前にて各回先着80組の整理券を配布
■100万人のクラシックライブ (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 3月22日)
日常に音楽があふれる街を目指して、年間100万人と感動を共有することを目的に全国各地で開催されているコンサート「100万人のクラシックライブ」が、イオンモール奈良登美ヶ丘にやってくる。演奏家の話を聞きながら、バイオリンとピアノのミニライブを気軽に楽しめる。
【100万人のクラシックライブ】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年3月22日(日) / 13:30、15:00 / 入場無料
■ジャンボ千本引き (イオンモール和歌山 / 3月22日)
イオンモール和歌山に巨大サイズの千本引きが登場。たくさんのヒモの中から1本を引くと景品を手に入れられるくじ引きイベント。景品として1等に専門店共通買い物・飲食券500円分(200人)、2等に菓子の詰め合わせ(200人)、3等にブラックサンダー(300人)が用意されている。
【ジャンボ千本引き】 イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年3月22日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:50) 景品がなくなり次第終了 / 当日イオンモール和歌山専門店で税込2000円以上購入したレシート(合算可)と、イオンモールアプリ内キッズクラブクーポンの提示が必要(1端末1回、1人1回限り) / 先着700人
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。