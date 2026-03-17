海津大崎の桜ガイド！開花時期や見頃・見どころ・アクセスを解説
日本一大きい湖・琵琶湖をたたえる滋賀県には桜の名所がいっぱい。中でも注目を集める桜スポットが、琵琶湖畔の景勝地として知られる「海津大崎の桜」だ。海津大崎の基本や、桜の開花情報、海津大崎の桜を楽しむ際に知っておきたいポイントをまとめて紹介しよう。
【写真】海津大崎の桜
■琵琶湖の湖岸沿い4キロにおよぶ桜のトンネル
海津大崎(かいづおおさき)は、琵琶湖の北西部に位置する岩礁地帯のこと。琵琶湖でも特に優れた風景が望める「琵琶湖八景」の一つとしても数えられ、その風景は「暁霧(ぎょうむ)・海津大崎の岩礁」としても名高い景勝地だ。海津大崎を含んだ琵琶湖北部は奥琵琶湖とも呼ばれ、1年を通して豊かな自然や、湖の碧、遠くに望む竹生島といった景色が目を楽しませる。
春になると、海津大崎ではびわ湖岸約4キロにわたり、老桜から若木まで約800本のソメイヨシノが咲き誇る華麗な光景が広がる。海津大崎の桜は「さくら名所100選」にも選ばれており、まさに滋賀を代表する桜の名所と言える。湖畔には道路が整備されているので、満開時には桜のトンネルをくぐるように散策やサイクリングを満喫できるのもポイントだ。
桜並木への入場は無料で、開園時間は24時間。夜桜を楽しむことも可能だ。ただしライトアップは行われない。また、団体でお弁当などを食べるスペースもないので、宴会もNGとなっている。
例年の見頃は4月上旬頃で、近畿圏では遅咲きの桜名所としても知られる。昨年(2025年)の満開は4月12日。開花状況はびわ湖高島観光協会のウェブサイト「びわ湖高島観光ガイド」にて写真とともに例年最新の情報が発信されている。ベストタイミングを逃したくない人は押さえておくといいだろう。
■湖の上から桜と岩礁を楽しむ！花見船からの湖上花見に注目
海津大崎の桜で、桜並木とともにおすすめビューポイントとして挙げられるのが、琵琶湖を進むお花見船からの眺めだ。
観光遊覧船タイプは琵琶湖汽船(今津港・長浜港発)とオーミマリン(彦根港発)、屋形船タイプは二本松花見船(奥琵琶湖マキノグランドパークホテル前桟橋・二本松桟橋発)、屋形船きらり(海津漁港発)がそれぞれ運航している。海津大崎付近を発着する屋形船から、オーミマリンのように琵琶湖対岸から出発するお花見船まであるので、陸と水上両方の景色を楽しみたい人、滋賀へのおでかけの際に足を伸ばして桜クルーズを楽しみたいという人、それぞれぴったりの船を選ぼう。また、各お花見船の詳細な運行情報や予約等は各事業者をチェックしよう。
■海津大崎へのアクセスは？鉄道＋バスがおすすめ
海津大崎があるのは滋賀県高島市マキノ町。鉄道の最寄り駅はJRマキノ駅となる。マキノ駅からは高島市コミュニティバス(国境線)で海津1区停留所下車すぐ、または高島市コミュニティバス(マキノ高原線)で海津大崎口停留所下車、徒歩約7分。
自動車の場合は北陸自動車道木之本ICから約30分(国道303号・161号経由)、または名神高速道路京都東ICから約90分(西大津バイパス・湖西道路・国道161号経由)。ただし桜並木の途中に駐車場はないので、散策する場合は公共交通機関を使ってのアクセスがおすすめだ。バスツアーの行先になっている場合もあるので、プランを練る際はチェックしよう。
また、例年桜の最盛シーズンは土日2日間、周辺道路で交通規制を実施している。2026年の交通規制日程は公式サイト等で要確認。
■海津大崎の桜と一緒に楽しみたい立ち寄りスポット
海津大崎がある高島市には、「見返りの桜」との異名を持つ「清水(しょうず)の桜」をはじめ、「酒波寺のエドヒガン桜」、「朽木の桜」、「風車街道の桜」といった桜の名所が多数。趣の異なる桜を見比べる、この時期ならではの過ごし方もおすすめだ。
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【写真】海津大崎の桜
■琵琶湖の湖岸沿い4キロにおよぶ桜のトンネル
海津大崎(かいづおおさき)は、琵琶湖の北西部に位置する岩礁地帯のこと。琵琶湖でも特に優れた風景が望める「琵琶湖八景」の一つとしても数えられ、その風景は「暁霧(ぎょうむ)・海津大崎の岩礁」としても名高い景勝地だ。海津大崎を含んだ琵琶湖北部は奥琵琶湖とも呼ばれ、1年を通して豊かな自然や、湖の碧、遠くに望む竹生島といった景色が目を楽しませる。
春になると、海津大崎ではびわ湖岸約4キロにわたり、老桜から若木まで約800本のソメイヨシノが咲き誇る華麗な光景が広がる。海津大崎の桜は「さくら名所100選」にも選ばれており、まさに滋賀を代表する桜の名所と言える。湖畔には道路が整備されているので、満開時には桜のトンネルをくぐるように散策やサイクリングを満喫できるのもポイントだ。
桜並木への入場は無料で、開園時間は24時間。夜桜を楽しむことも可能だ。ただしライトアップは行われない。また、団体でお弁当などを食べるスペースもないので、宴会もNGとなっている。
例年の見頃は4月上旬頃で、近畿圏では遅咲きの桜名所としても知られる。昨年(2025年)の満開は4月12日。開花状況はびわ湖高島観光協会のウェブサイト「びわ湖高島観光ガイド」にて写真とともに例年最新の情報が発信されている。ベストタイミングを逃したくない人は押さえておくといいだろう。
■湖の上から桜と岩礁を楽しむ！花見船からの湖上花見に注目
海津大崎の桜で、桜並木とともにおすすめビューポイントとして挙げられるのが、琵琶湖を進むお花見船からの眺めだ。
観光遊覧船タイプは琵琶湖汽船(今津港・長浜港発)とオーミマリン(彦根港発)、屋形船タイプは二本松花見船(奥琵琶湖マキノグランドパークホテル前桟橋・二本松桟橋発)、屋形船きらり(海津漁港発)がそれぞれ運航している。海津大崎付近を発着する屋形船から、オーミマリンのように琵琶湖対岸から出発するお花見船まであるので、陸と水上両方の景色を楽しみたい人、滋賀へのおでかけの際に足を伸ばして桜クルーズを楽しみたいという人、それぞれぴったりの船を選ぼう。また、各お花見船の詳細な運行情報や予約等は各事業者をチェックしよう。
■海津大崎へのアクセスは？鉄道＋バスがおすすめ
海津大崎があるのは滋賀県高島市マキノ町。鉄道の最寄り駅はJRマキノ駅となる。マキノ駅からは高島市コミュニティバス(国境線)で海津1区停留所下車すぐ、または高島市コミュニティバス(マキノ高原線)で海津大崎口停留所下車、徒歩約7分。
自動車の場合は北陸自動車道木之本ICから約30分(国道303号・161号経由)、または名神高速道路京都東ICから約90分(西大津バイパス・湖西道路・国道161号経由)。ただし桜並木の途中に駐車場はないので、散策する場合は公共交通機関を使ってのアクセスがおすすめだ。バスツアーの行先になっている場合もあるので、プランを練る際はチェックしよう。
また、例年桜の最盛シーズンは土日2日間、周辺道路で交通規制を実施している。2026年の交通規制日程は公式サイト等で要確認。
■海津大崎の桜と一緒に楽しみたい立ち寄りスポット
海津大崎がある高島市には、「見返りの桜」との異名を持つ「清水(しょうず)の桜」をはじめ、「酒波寺のエドヒガン桜」、「朽木の桜」、「風車街道の桜」といった桜の名所が多数。趣の異なる桜を見比べる、この時期ならではの過ごし方もおすすめだ。
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