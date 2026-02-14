煮て、焼いて、蒸して、楽しむ。食卓の主役になる4役プレート【アイリスオーヤマ】のホットプレートがAmazonに登場!
深なべもたこ焼きもこれ一台。毎日の料理がもっと自由に【アイリスオーヤマ】のホットプレートがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのホットプレートは、煮る・炊く・焼く・蒸すの4役を一台でこなし、普段の食卓からホームパーティまで幅広く活躍する多機能ホットプレートだ。深なべプレートは鍋料理やおでん、煮込み料理に使いやすい深さを備え、仕切り板を使えば具材を分けて煮崩れを防ぎながら調理できる。蒸し板を使えば蒸し料理も手軽に楽しめ、料理の幅がぐっと広がる。
溝つきプレートは余分な脂を落としながら焼肉やステーキをヘルシーに焼き上げ、たこ焼きプレートでは一度に21個のたこ焼きが作れるほか、アヒージョやケーキポップなどのアレンジ料理にも対応する。フタの持ち手にはおたまを置ける凹みを設け、調理中の「ちょい置き」にも便利だ。
温度は保温から約250度まで無段階で調節でき、高温での焼き上げも思いのまま。サーモスタット機能が温度の上がりすぎを防ぎ、安定した調理をサポートする。
耐久性のあるつくりと扱いやすいサイズ感で、日常使いにもパーティにも頼れる一台となっている。
