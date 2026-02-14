ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

深なべもたこ焼きもこれ一台。毎日の料理がもっと自由に【アイリスオーヤマ】のホットプレートがAmazonに登場!

アイリスオーヤマのホットプレートは、煮る・炊く・焼く・蒸すの4役を一台でこなし、普段の食卓からホームパーティまで幅広く活躍する多機能ホットプレートだ。深なべプレートは鍋料理やおでん、煮込み料理に使いやすい深さを備え、仕切り板を使えば具材を分けて煮崩れを防ぎながら調理できる。蒸し板を使えば蒸し料理も手軽に楽しめ、料理の幅がぐっと広がる。

溝つきプレートは余分な脂を落としながら焼肉やステーキをヘルシーに焼き上げ、たこ焼きプレートでは一度に21個のたこ焼きが作れるほか、アヒージョやケーキポップなどのアレンジ料理にも対応する。フタの持ち手にはおたまを置ける凹みを設け、調理中の「ちょい置き」にも便利だ。

温度は保温から約250度まで無段階で調節でき、高温での焼き上げも思いのまま。サーモスタット機能が温度の上がりすぎを防ぎ、安定した調理をサポートする。

耐久性のあるつくりと扱いやすいサイズ感で、日常使いにもパーティにも頼れる一台となっている。