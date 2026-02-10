ピーターラビット(TM)公式ショップで大人気！花束を持った“きらきらおめめ”のぬいぐるみマスコットがかわいすぎる
「ピーターラビット(TM)」の公式オンラインショップから、WEBオリジナルの新作「ボールチェーン付ぬいぐるみマスコット(ブーケ)」(2970円)が登場した。
■人気の理由は“きらきらおめめ”と遊び心あふれるディテール
ショップランキング1位を獲得したこともあるこちらのマスコット。右手にはふわふわとしたラグラス(ラビットテール)の花束、左手には小さなカゴを持った、物語のワンシーンを思わせるデザインに仕上がっている。
なんといっても注目は、きらっと澄んだ立体感のある目のパーツ。つぶらな瞳に見つめられると、思わず「連れて帰りたい…！」と心をつかまれてしまう。
ボールチェーンにはビンテージ感のあるブロンズカラーを採用しており、甘くなりすぎず大人っぽい印象に。手のひらサイズだから、今トレンドのバッグチャームとしてさらりと取り入れることができる。
さらに、プランナーが明かしてくれた楽しみ方がまたすてき。左手のカゴには「どんぐり1個」ほどのごく小さなものが入るため、大切な人へのメッセージを忍ばせてギフトにしたり、季節の小花やミニチュア小物を添えて「ぬい撮り」を楽しんだり--、アイデア次第で遊び方が広がりそうだ。
■まだまだあります！一緒にチェックしたいぬいぐるみマスコット
ブーケのマスコットと並べて楽しみたくなる仲間たちも、あわせて紹介しよう。
「こねこのトム ぬいぐるみマスコット」(2860円)は、ピーターラビットの世界でおなじみの、やんちゃで愛らしい子猫をモチーフにしたアイテム。レースの襟元と水色のお洋服がなんともキュートで、ブーケのピーターと同じく、きらっとした立体感のある目が表情を引き立てている。バッグにふたつ並べてつければ、まるで絵本の世界を持ち歩いているような気分に浸れるはず。
「ぬいぐるみエコバッグ フラワー」(2750円)は、ぬいぐるみの中にエコバッグがすっぽり収納されており、カラビナ付きでバッグやリュックに下げてかわいく持ち歩きできる。いざというときにさっと広げれば、ピーターラビットの仲間たちと花々が描かれた華やかなエコバッグが登場。見た目のかわいさと日常の使い勝手を見事に両立させた一品だ。
ファンなら見逃せないのが「ショップバッグぬいぐるみ(SS)」(3960円)。大事そうにショップバッグを抱えたピーターの姿がたまらなく愛らしい。抱えているバッグは、軽井沢と京都・二寧坂に店舗を構えるコンセプトショップ「SHOP & BAKES」の店頭で実際に使われているものを忠実に再現したこだわりの仕上がり。お部屋に飾っても、デスクに置いても、ちょこんとした佇まいに癒やされること間違いなし。
どのアイテムも、ピーターラビット(TM)公式オンラインショップから購入可能。なかでもブーケのマスコットは公式オンラインショップ限定アイテムだけに、気になる人は早めにチェックしておきたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026