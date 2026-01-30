【郵便局員の怖い話】「いいものに見えた」のは罠？山から持ち帰った石が招く、連続する不幸の正体【作者に聞く】
「石は持って帰ってはいけない」。子どものころ、河原や山で遊んでいて大人たちからそう諭された経験はないだろうか。そんな古くからの戒めを裏付けるようなエピソードを描いた漫画『拾う』が、SNSを中心に大きな反響を呼んだ。
本作の作者である送達ねこ(@jinjanosandou)さんは、現役の郵便局員として日々働く傍ら、自身や同僚が経験した不思議な話を漫画化している。
物語の主人公・リコさんが集荷に訪れたある家での出来事だ。依頼された荷物の中身は、意外にも「石」だった。送り主のご婦人は、登山でその石を持ち帰って以来、家の中で不幸が立て続けに起こったのだと苦しげに明かす。寺へ相談したところ、「山の管理者に返したほうがいい」と助言を受け、元の場所へ送り返すのだという。たまたま拾ったはずの一つの石が、持ち主の生活を根底から揺さぶるほどの影響を及ぼしていたのである。
リコさん自身にも、拾い物にまつわる戦慄の記憶がある。小学生のころ、道端で拾ったある「もの」に異常なほど執着し、一度は捨てられてもゴミ収集車を追いかけてまで取り戻したことがあった。当時の彼女には、それが汚れているにもかかわらず「とてもいいもの」に思えて仕方がなかったのだという。送達ねこさんによれば、リコさんは今もなお、当時の拾い物が何であったかを頑なに伏せている。その理由は「災いの再演を今も怖れているから」だというから、その執念の深さがうかがえる。
読者からも「石を拾うと縁に傷がつくと言われた」といった興味深い反響が寄せられた。送達ねこさんは、石には特別な力が宿っており、その縁に傷がつくことで、出会うべき人に出会えず、逆に出会ってはならない人に出会ってしまうという言い伝えに触れ、目にとまったモノにふと執着を感じて運命が変わってしまうことの神秘と恐怖を指摘する。
「いいもの」に見えるものが、必ずしも持ち主を幸福に導くとは限らない。もし山や川、道端で理由もなく強く惹かれるモノを見つけたとしても、決して拾い上げてはいけない。日本のどこかでひっそりと起きているこれらの怪異は、今この瞬間も、あなたの足元で口を開けて待っているかもしれないのである。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
