「シンプルだけど差がつく」新調する価値のある「ハイコスパな黒アウター」

「なんとなくではない」黒コートへの新調

スタイリングの仕上げを担うものだから、頼りになるのはやっぱり合わせやすくてシーンレスに使える黒。使い勝手のよさはわかったうえで、せっかく着るならそれ以上の魅力も求めたい。新調するに足る、「アガる」選定基準は？







「今をまとった」ハイコスパなデザイン性

ハズさない安定感を味方に、デザイン性に優れたアイテムに手を伸ばす。ワンシーズンでも十分満足できる、コスパのいい価格も重視。







無骨にならない「チュールつきブルゾン」

チュールブルゾン／Ungrid タンクトップ／ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショナル オンラインストア） スカート／ラスパイユ（ザ エディット ストア） サングラス／MANGO バッグ／バケット バゲージ（アイネックス） ブーツ／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）



スポーティなブルゾンに、引き続き注目のチュールがON。薄着にならずとも軽さが出せるから、肉厚なトップスやニットボトムにも手が出しやすく。







ルーズな形に隠れて「人気再燃の細身チェスター」

チェスターコート／LILY BROWN（LILY BROWN ルミネエスト新宿店） 正面に輝くゴールドモチーフの１つボタン。







洗練度の高い黒のショートで「王道トレンチをアップデート」

ショートトレンチコート／CREDONA 首が隠れる高さと中に着込めるワイドな形。冬でも活躍が期待できる。







