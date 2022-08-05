±¿Æ°¤ä¿çÌ²¡¢À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç½÷À¤ÎÇº¤ß¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤¬Áý¤¨¼«Âð¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢²Æ¤Ï½ë¤¤¤«¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÆþÍá¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸³è½¬´·¤â¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤ÎÇº¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª ¤½¤³¤Ç¡¢ÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â¤¯¤ï¤·¤¤ÀÐ¸¶¿·ºÚÀèÀ¸¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤ÏÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÀÐ¸¶¿·ºÚÀèÀ¸
°å»Õ¡¦¥¤¥·¥Ï¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Éû±¡Ä¹¡£2000Ç¯4·îÄëµþÂç³Ø°å³ØÉôÆþ³Ø¡£2006Ç¯3·î¤ËÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³ØÉÂ±¡¤Ç2Ç¯´Ö¸¦½¤°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¸½ºß¤Ï¡¢Éã¡¦ÀÐ¸¶·ëÕé¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¼ç¤Ë´ÁÊý°å³Ø¡¢¼«Á³ÎÅË¡¡¢¿©»öÎÅË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¿Ç»¡¤Î¤Û¤«¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
¢¢»Å»öÃæ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë£²Âç¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÏN G
¡Ö¥¤¥¹¤ËºÂ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥½¥±¥¤Éô¤Î¤È¤³¤í¤ÇµÓ¤¬¶Ê¤¬¤ê¡¢Ä¾³Ñ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂÀ¤¤Æ°Ì®¤äÀÅÌ®¤ò°µÇ÷¤·¤Æ½ä¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££±»þ´Ö¡Á£±»þ´ÖÈ¾¤Ë£±²ó¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶þ¿¤ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾¯¤·Êâ¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¢Îä¤¨ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê
¡Ö²Æ¤ÏÎäË¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤¬¤Á¡£¤½¤ì¤ÇÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂ¡´ï¤ÎÆ¯¤¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÏÀ¸ÍýÄË¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£³°¤Ï½ë¤¤¤±¤É¼¼Æâ¤Ï´¨¤¤¤«¤é¡¢¼Â¤ÏÅß¤è¤ê¤â²Æ¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤¹½÷À¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÎä¤¨ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎäË¼¤ÏÅ¬µ¹»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Îä¤¨¤Ê¤¤³Ê¹¥¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Çö¼ê¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢·¤²¼¤òÍú¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ò¤¶¤«¤±¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÎäË¼¤Î¤¤¤¤¿¼¼Æâ¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÎ¤ÏÎä¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
¢¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸«Ä¾¤·¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Ì²¤ê¤ËÆþ¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë
¡ÖÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ë¸Â¤é¤º·ò¹¯¤ÊÂÎ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¿²¤ë£±»þ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¾ÈÌÀ¤ò´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¸÷»É·ã¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¿çÌ²¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÌ²¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ì²¤ê¤ËÆþ¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Î»þ´Ö¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äÊ¢¼°¸ÆµÛ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥í¥Þ¤òÊ²¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ²á¤´¤¹¤È¤«¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤ò£±»þ´Ö¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¦ÆþÍá¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë
¡Ö¤¤¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆþÍá»þ¤ÏÉ¬¤ºÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä¹¤¯Æþ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢40¡ë¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÅò¤Ë£±0Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÒµÜ¤äÍñÁã¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸ÍýÄË¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤¢¤È¤Ï¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¿å°µ¤¬ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤â¤È¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìë¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦²¹³è¤ò¿´¤¬¤±¤ë
¡Ö·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªÊ¢¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÊ¢´¬¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÄ´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢·ìÎ®¤¬°¤¤¤Èµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸ª¤³¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°ßÄ²¤Î¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤â¡¢¤½¤ÎÂ¡´ï¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢·ì±Õ¤¬±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë±ÉÍÜ¤ä»ÀÁÇ¡¢¿å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·ÇÑÊª¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤â·ì±Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂ¡´ï¤ÇÉÔÄ´¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÍñÁã¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍñÁã¤Ë±ÉÍÜ¤Ê¤É¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎ¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÊ¢¤ò²¹¤á¤Æ·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Check¡ª
·ìÎ®¤Î°¤µ¤¬PMS¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª
PMS¡Ê¡á·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¡£À¸ÍýÄË¤Ê¤É¡¢À¸ÍýÁ°¤Ëµ¯¤³¤ëÂÎ¤ä¿´¤ÎÉÔÄ´¡Ë¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·ìÎ®¤Î°¤µ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶°ø¡£ÅòÁ¥¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿»¤«¤ê¡¢Ê¢´¬¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢ÆÃ¤Ë²¼È¾¿È¤òÆ°¤«¤¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤¬¸ú²ÌÅª¡£Â¹ø¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Î·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÒµÜ¤äÍñÁã¤â²¼È¾¿È¤ÎÂ¡´ï¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë½ä¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢1²ó20Ê¬¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¡£²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÊâ¤¯¡¢µ¢Âð¤ÎºÝ¤ËÊâ¤¯¤Ç¤âOK¡£ËèÆü¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ3²ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤â½½Ê¬¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤ÈÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸»Å»öÎÌ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Ç¤âÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÆü¤Ë¼õ¤±¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¤â¤¤¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ù¥¹¥È¥ì¥¹¤òËº¤ì¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤¹ÀÐ¸¶ÀèÀ¸¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢·ì´É¤¬½Ì¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È·ìÎ®¤¬°¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Îä¤¨¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¤½¤ì¤³¤½»ÒµÜ¤äÍñÁã¤â´Þ¤á¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¡´ï¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¡£Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÈµÙÆü¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¡²è¤òÆÉ¤à¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¡¢¥è¥¬¤ò¤¹¤ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡Ê¡á¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òËº¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºî¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤È¤Ä¤¤¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇµÙÂ©¤ä³Ú¤·¤à»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÝºïÅíÂå
¢¨²èÁü¡¦Ê¸¾Ï¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤