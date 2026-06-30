今回は、夫に手作り弁当を押し付ける女に、妻が反撃したエピソードを紹介します。既婚者だって分かってるのに…「夫が最近、職場の女子社員から手作り弁当を何度も押し付けられ、困っていました。夫も職場の同僚ということもあり弁当を断れないみたいで……。そんなある日、その女子社員が作った弁当を夫が家に持って帰ってきたんで、食べてみたんです。でも味付けは濃すぎるし、脂っこすぎるしで、『何これ、不味いんだけど……』