今回は、夫に手作り弁当を押し付ける女に、妻が反撃したエピソードを紹介します。

既婚者だって分かってるのに…

「夫が最近、職場の女子社員から手作り弁当を何度も押し付けられ、困っていました。夫も職場の同僚ということもあり弁当を断れないみたいで……。

そんなある日、その女子社員が作った弁当を夫が家に持って帰ってきたんで、食べてみたんです。でも味付けは濃すぎるし、脂っこすぎるしで、『何これ、不味いんだけど……』と思ってしまいました。

それにしても、こんな体に悪そうな弁当を夫に押し付けるなんて許せませんよね。夫が既婚者だと知っているわけですし……。

怒りに震えた私は、その女子社員に反撃すべく、栄養バランスも味もばっちりで見た目もキレイな弁当を2つ作り、夫に渡しました。そのうちのひとつはその女子社員へのプレゼントです（笑）」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2026年4月）

▽ この女性はかなりの料理の腕前で、有名な飲食店で店長を任されたこともあるそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。