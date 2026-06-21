北海道東部、見渡す限りの牧草地が広がる酪農の町・中標津町。2026年4月1日（水）より、根室管内で初めてとなる現地決済型のふるさと納税『ふるさと応援納税🄬』および『あとからふるさと応援納税🄬』が導入されました。（6月23日火曜日 利用開始） 画像：中標津町 今回は、導入の背景や中標津町ならではの魅力について、中標津町役場 総務部政策推進課のみなさんにお話しを伺いました。「プロモーションが