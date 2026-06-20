6月30日が分岐点まだ5月にも関わらず、東京では夏日を記録する日も出てきました。今の時期から紫外線や熱中症対策が必要ですね。占星術の世界では、「6月30日に大きな動きがあります」とぷりあでぃすさんは言います。今回はそんな夏までにすべき開運アクション。幸運の星・木星が獅子座に移動6月30日に「幸運の星」と呼ばれている木星が、蟹座から獅子座に移動します。12年に1度の来たるべき「獅子座木星期」をよりハッピーに過ご