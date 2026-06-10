組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中。一大げさな広がりや、ウエストに宿る構築的なギミック。ひとクセあるデザインが、いつものトップスをクラスアップ。いつものワイドとはひと味違う、左右で面積が異なるアシンメトリーなシルエット。【POINT】薄手ながらウール100％という贅沢な生地で、エレガントな白をモードに転換。透けにくいひざ下までの裏