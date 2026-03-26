紫外線や汗、皮脂、乾燥など、夏の頭皮は想像以上に過酷な環境にさらされています。そんな日中の頭皮悩みに寄り添うアイテムとして、ジョンマスターオーガニックから「A&Lドライシャンプー」が2026年6月18日（木）に登場します。ひんやり心地よいミストと爽やかなライム・スパークリングの香りで、頭皮も気分もリフレッシュ。外出先やワークアウト後にも活躍する、これからの季節に注目のアイテ