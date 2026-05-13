組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ベルトデザインをほどこした、ウエストをきゅっと締めてはく前提のワイドパンツが今季は豊富。くびれから下は立体的になることで、テクニック不要で華奢な脚を想像させられる。【POINT】左側でベルトをとめるデザインが特徴的なワイドパンツ。斜めに入ったタックが、腰まわりをカバーしつつウエストを細く見せ