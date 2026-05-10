マリネとはどんな料理？ピクルスとの違いは？【画像を見る】マリネとはどんな料理？ピクルスとの違いは？前菜やおつまみにぴったりな爽やかな味わいが魅力のマリネ。お店やお惣菜でもよく見かけますよね。そんな身近なマリネの知識を深めれば、いつもの食材がもっとおいしくなり、日々の料理がぐっと楽しくなりますよ。ここでは、マリネの基本知識や、食材をおいしくする効果、似ている料理との違いを詳しくご紹介します。■マリネ