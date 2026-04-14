「父が全裸で倒れてた。」第23話【漫画】本編を読む自身の右耳難聴や子宮内膜症などをコミカルに描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。なかでも、20代での母の看取りを綴ったコミックエッセイは大きな反響を呼んだ。それから約二年。今度は父がリンパ腫で倒れてしまう。母の介護経験があるとはいえ、一人っ子としてすべての決断を背負うことになったキクチさんの、新たなる闘いの日々を紹介する。※本作は著者の体験を描いたコミックエ