道頓堀を左手に見て道頓堀商店街を進むと、右手に中座くいだおれビルの目印である巨大なくいだおれ人形が見えてくる。その角を曲がって50メートルほど進んだ左手が法善寺横丁の入口だ。国内外の観光客で賑わう道頓堀のすぐそばにもかかわらず、日中は落ち着いたレトロな雰囲気が漂っており、まるで別世界だ。法善寺横丁を歩いて、なにわの歴史と情緒を体感してみよう。【写真】全身が苔に覆われた「西向不動明王像」昭和歌謡『月の