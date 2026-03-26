組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！今季はアウターの域にとどまらない、トップスとしての活躍も見込めるGジャンも多数。とくにバランスがとりやすい丈に、映える質感をともなった注目の1着。ジャストめ丈・ゆとりのある身ごろのデニムジャケット。トップスのように前を閉じても、だぼつきなくすっきり見えるのは、Gジャンのなかでもコンパクトに