那覇空港から橋を渡って約10分、海を眺めながら向かえるロケーションにあるお店。こちらのお店では、県産の魚や豚肉など沖縄ならではの食材を使ったランチプレートが楽しめます。今回は一番人気の焦がしチーズハンバーグをメインにしたプレートと、沖縄らしさ全開のおすすめゴーヤドリンクをあわせて堪能してきました。 箸を入れた瞬間ぶしゅっ！肉汁あふれる焦がしチーズハンバӦ