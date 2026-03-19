3月16日に高知や岐阜、甲府でソメイヨシノの開花が観測され、3月19日には東京でも開花が発表されるなど、2026年の桜シーズンが到来。そんななか、標本木よりも早く開花を迎えている桜の名所も少なくない。今回は、すでに咲き始めとなっている全国のお花見スポットをピックアップして紹介する。【写真】2026年の開花を迎えた花見スポット開花を迎えた桜名所を紹介(写真は六義園の桜)※各スポットの見頃は2026年3月18日時点の情報で