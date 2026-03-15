「服のキレイを長く保つ」丁寧なメンテナンス習慣「なぜか目にとまる素敵な人」に近づくヒントは、目立たずとも確実な、毎日のケアにあるのかもしれない。大切な服を長く着続けるためには、日々のケアが必要不可欠。実際にマネしてみたくなるアイディアの数々やこだわりの愛用品を、ファッションフリークから幅広くコレクト。( 1 )「はじめてそでを通す前に」服を購入したらまず第一歩として何をする？ 本格的に着用する前のケアが