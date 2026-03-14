組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！定番色になじむ渋い色みが今季のキーカラー。中でも注目は、ベージュやグレーと同様に使いやすい中間色・カーキ。着回し力の高いワンピースの色に選ばれた、その効能を深掘り。気温が定まらない今の時季、1枚でも羽織りとしても着回せるシャツワンピース。色あせたような淡さのカーキは、装いを引き締める辛み