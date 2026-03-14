耳の詰まりが数日続き、ついに無音へ【漫画】本編を読むある日、目が覚めると左耳の聞こえに異変を感じた緑丘まこ(@makoishappy777)さん。完全に音が消失したわけではないが、普通の話し声すら聞き取りにくい。数日前から続いていた「耳の詰まった感じ」が、ついに限界に達した瞬間だった。慌てて駆け込んだ耳鼻科で、緑丘さんは予想だにしない診断を受ける。原因は、よかれと思って毎日行っていた「綿棒による耳掃除」だったのだ