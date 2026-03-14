「綿棒での耳掃除は月に1〜2回でいい」毎日ケアしていた女性の左耳が聞こえなくなった、意外すぎる衝撃の理由【作者に聞く】

「綿棒での耳掃除は月に1〜2回でいい」毎日ケアしていた女性の左耳が聞こえなくなった、意外すぎる衝撃の理由【作者に聞く】