「着くずし」とは、単にラフに着ることだけではないのかも？ キレイな服をゆるく着流し、気だるい服はあえてきちんと整える。アイテムやテイストがもつイメージを少し裏切るだけで、見慣れた装いはもっと自由になるはず。可愛い普通の服を普通に着回さず、さらに可愛く。視点を変えて見違える、簡単なテクニックを解説。小物的に「黒で飾る」着飾りたいわけではないけれど、シンプルな装いには少し華やかさが欲しいから。毛並みで