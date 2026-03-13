しなやかなのにほっそり「美脚な先細テーパード」「白や黒を選びがち」な使い勝手のいいベーシックアイテムをグレーにかえてみると？下半身の整え役として最適な、キリッとしたセンタープレス入りの欲しみスラックス。暗色ながらニュアンスが出せるチャコールグレーで、強くもやさしい佇まいに。もたつきのない足元でカジュアルの底上げグレーセンタープレスパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）すっきりしつつも余裕を