新傾向は「細くて暗め」どう着回してもキレイに見える「合わない服がない」美形パンツ
しなやかなのにほっそり「美脚な先細テーパード」
好感度の高いジャケットスタイルに
(服のプライスや着回しパターンへ)
「白や黒を選びがち」な使い勝手のいいベーシックアイテムをグレーにかえてみると？
下半身の整え役として最適な、キリッとしたセンタープレス入りの欲しみスラックス。暗色ながらニュアンスが出せるチャコールグレーで、強くもやさしい佇まいに。
もたつきのない足元でカジュアルの底上げ
グレーセンタープレスパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）
すっきりしつつも余裕を感じるツータック。腰回りはゆとりがありながら、肝心のレッグラインはシャープなテーパードシルエットに。マーベルト仕様でタックインしたときも端正な見た目。背面にもセンタープレス入り。
好感度の高いジャケットスタイルに
隙をもたらすグレーの抜け感
グレーセンタープレスパンツは着まわし。
多少ヴィンテージに振っても、先細ならモダンに。黒では出せない、暗いグレーならではの深みがコクのあるイエローやブラウンと調和し、味わいが増す好結果。
(服のプライスや着回しパターンへ)
【全6スタイルの着回し実例】≫新傾向は「細くて暗め」どう着回してもキレイに見える「ボトムの選び方」