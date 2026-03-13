新傾向は「細くて暗め」どう着回してもキレイに見える「合わない服がない」美形パンツ

しなやかなのにほっそり「美脚な先細テーパード」

「白や黒を選びがち」な使い勝手のいいベーシックアイテムをグレーにかえてみると？



下半身の整え役として最適な、キリッとしたセンタープレス入りの欲しみスラックス。暗色ながらニュアンスが出せるチャコールグレーで、強くもやさしい佇まいに。







もたつきのない足元でカジュアルの底上げ

グレーセンタープレスパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）



すっきりしつつも余裕を感じるツータック。腰回りはゆとりがありながら、肝心のレッグラインはシャープなテーパードシルエットに。マーベルト仕様でタックインしたときも端正な見た目。背面にもセンタープレス入り。







好感度の高いジャケットスタイルに

隙をもたらすグレーの抜け感

グレーセンタープレスパンツは着まわし。



多少ヴィンテージに振っても、先細ならモダンに。黒では出せない、暗いグレーならではの深みがコクのあるイエローやブラウンと調和し、味わいが増す好結果。







(服のプライスや着回しパターンへ)

【全6スタイルの着回し実例】≫新傾向は「細くて暗め」どう着回してもキレイに見える「ボトムの選び方」





