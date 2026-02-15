「着くずしながら」クリーンにクラシック暗い色が多くなりがちなシーズンに、正統派な白はいつもより映えるから。ゆるいデニムと淡いトーンでまとめると、緊張感をほぐしつつ洗練度も上がる、ワンランク上の王道スタイルが出来上がり。【着回すデニム】はくだけでさまになる「縦落ちするワイド」ライトブルーデニムパンツ／DIESEL（DIESEL JAPAN）ヒップまわりやわたり幅にゆとりを持たせて、こなれ感を生むたるみを演出する、新型