チノの中でも「とくにいい」 チノパンツあらためて今注目が集まるチノは、バリエーションも豊かに進化。デニムにはないベージュのトラウザー感覚でシーンやテイストを限定せずに、デニムのように「何とでも合わせやすく・どこにでも行ける」 ラクとキレイを両立しながら着回せる、スタイルUP効果に優れた名品をご紹介。スタイルUPに直結「すそ広がりの直線ワイド」ベージュタックワイドパンツ／ソブ（フィルム）すそがやや広がっ