やわらかな表情を引き出すあたたかな風合いに、飾り立てずとも絵になる存在感。この時季に出番が増えるニットワンピースは、着心地もテイストも理想のバランスに整えてくれるから。映える見た目やささいなディテールにこだわった、特別な１枚をリサーチ。「ほどよくセンシュアル」色気のあるニットワンピースほんのりと肌がのぞく透け感や、女性らしい輪郭を描くタイトな身ごろ。心地よく、カジュアルな印象が強いニット素材ありき