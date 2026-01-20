接客態度を叱られた!?【漫画】本編を読むぼのこ(@bono_gurai)さんは、SNSやブログを中心にリアル＆コミカルな漫画をいくつも公開している。2024年12月にはX(旧Twitter)に「『それって接客なの？』お客様から叱られた話」という作品を投稿して注目を集めている。商品を一方的に勧めるアパレル店員の接客態度にお客のマダムが注意するというエピソードだ。本作を描いたきっかけや苦労した点などについて、ぼのこさんにインタビューし