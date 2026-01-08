「子供なんですよ」「仕方ないでしょ」とクレームを言う母親【漫画を読む】クレーム客の結末は？続きをチェック駅員経験のあるザバックさん(@theback_blog)は、SNSやブログで駅員を主人公にした漫画を公開し、注目を集めている漫画家だ。2024年1月に投稿された「あなたの責任ですよね？」は、駅員のあるあるをテーマに、理不尽な客との攻防を描いた作品である。本作のエピソードとともに、子どもが切符を紛失したと主張する大人へ