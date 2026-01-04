身につけたい「コートが長持ちする」習慣まずは基礎的なケアをご紹介。特殊なケアアイテムを使わずとも、日ごろからの簡単な心がけで、じゅうぶんコートのためになるお手入れを今日から早速とり入れて。いちばん外側に身につけるアイテムだからこそ、キレイを保ちたいコート。洋服ケアのプロやファッション関係者から得た知識をもとに、コートが長持ちするお手入れ方法をおさらい。（※商品クレジットのないものはすべて本人私物で