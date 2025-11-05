CANMAKE（キャンメイク）の2025年冬新作コスメ情報が到着！11月下旬より、ブランド誕生40周年を記念したアイシャドウパレット『スーパーかわいい！パレット』が限定発売に。4世代のトレンドメイクをイメージした各8色、全32色が揃います。今回は、編集部がお試ししたレビュー・口コミも合わせてご紹介！CANMAKE（キャンメイク）2025年冬新作コスメCANMAKE（キャンメイク）2025年冬新作コスメ『スーパーかわいい！パレット』