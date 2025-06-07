自分で足場持ってきたのか1歳児には見るものすべてが新鮮！寄り道ばかりで家に帰れない／1歳になってもヤケッパチパチ！ 元ヒステリック妊婦の育児ログ！（1）自身の妊娠・出産・育児の経験を赤裸々に描いた4コマコミックが人気のブロガー・ダルダルのダル子さん。妊娠中の不安と向き合いながら出産を経て、新米ママとして奮闘する彼女のリアルな姿は、SNSで多くのママたちの共感を呼びました。あれから、1歳になったボーヤはます