韓国発のメイクアップブランド「アメリ（Ameli）」が、大丸梅田店で4月23日から29日までポップアップイベント「Feelings, with Ameli」を開催する。限定カラーのアイシャドウを販売するほか、ガチャガチャやタッチアップイベントなどのコンテンツを用意する。 【画像をもっと見る】 アメリは、メイクアップアーティストなどのメイクの専門家のための色調ブランドとして、1996年に誕生。韓国のメイクアップブランドの中でも最多