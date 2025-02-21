¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¥Í¥¤¥ë¥«¥é¡¼¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÉþ¤ä¿§¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÄÀ­¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ´ë²è¤ä¹­¹ð¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤·Â³¤±¤ë¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¿¤Á¤¬Íê¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¥á¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Ì¾ÉÊ¤òÁ´¸ø³«¡ª¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤é¥³¥ì¡ª Í£°ìÌµÆó¤Î¿§¹ç¤¤¥Í¥¤¥ë¥º ¥¤¥ó¥¯ ¥Í¥¤¥ë¥Ô¥å¥¢ Montpelier Walk 3,080±ß¡¿TAT¡Ö¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡È¤³¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡É