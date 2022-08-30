面倒なスニーカーのお手入れ。洗剤と水でゴシゴシ洗って、陰干しとなると、時間も体力も必要です。じつは、100円ショップ「ダイソー」のアイテムを使えば、汚れた靴があっという間にきれいに復活するんですよ。汚れを落としたい部分をこするだけ その商品とは「スニーカー消しゴム」。スニーカー専用の消しゴムで、汚れを簡単に落としてくれる便利グッズです。「スエード生地用」と「キャンバス生地・ラバー用」の2種類があり、今